去年被國民黨開除黨籍的前青年團執行長李正皓（左）與前國民黨青年團總團長林家興（右）下午在國民黨外舉行野生政發會。（趙婉淳攝）

從事政治公關的前國民黨團助理高毓安（左）與前國民黨青年團總團長林家興（右）下午在國民黨外舉行野生政發會。（趙婉淳攝）

國民黨主席補選在即，預計在下週三舉行政見發表會，前國民黨青年團總團長林家興今天先行在場外召開「野生政發會」，去年被開除黨籍的前國民黨青年團執行長李正皓的現身引關注。青年代表認為國民黨首先應正視817萬主流民意，兩位黨魁候選人需對婚姻平權、轉型正義等過去因怕失分而冷處理的議題表達立場。

針對外界關注的黨主席補選，青黨行動第三彈設定為「野生政發會：誰當黨主席」，邀請前國民黨副祕書長張雅屏示範政見發表，模擬下週三正式的黨魁政見發表會運作。

張雅屏日前在臉書表態欲跟進前副主席郝龍斌參選黨主席，不過最終「參選未遂」，他建議停辦黨主席選舉，把氣力用於防疫，朝野合作抗疫，他直言，若在野黨黨魁補選都可以暫停，充滿政治鬥爭的罷韓行動是否也要比照辦理。

從事政治公關的前國民黨團助理高毓安示警，國民黨應先釐清817萬人的主流民意，重返執政後再回頭檢討理念路線；20全學生黨代表陳柏翰向兩位黨魁參選人喊話，需正視並回應婚姻平權、轉型正義、國族認同等過去因怕失分冷處理的議題。

與會的國民黨青年改革團體「黨革青」發起人陳冠安提醒來場癒合式的世代、省籍、族群和解的改革，並開放社會參與政見發表或辯論。

去年被國民黨開除黨籍的前青年團執行長李正皓也現身記者會，他說，回顧領表登記參選黨主席的前副主席郝龍斌與藍委江啟臣的政見，均因拒絕碰觸尖銳敏感議題，無法激起社會漣漪與產生記憶點。

李正皓直指，社會不在乎國民黨主席是誰與其主張，既然國民黨高呼本土化、拒絕親中，「吳斯懷處不處理？」其次，其實年輕化是假議題，試問游錫堃與韓國瑜相差十歲，誰在年輕人支持度不言而喻，再者「沒有檢討韓國瑜怎麼叫打破醬缸文化」。

他建議，開除不分區立委吳斯懷，同時要求前黨主席吳敦義不得遞補不分區；讓韓國瑜獨自與罷韓「釘估支」；去年前國民黨立委陳宏昌、鴻海創辦人郭台銘提醒國民黨的結局都被寫進檢討報告中，國民黨應向黨內烏鴉道歉。

(中時 )