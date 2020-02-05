黃男居家檢疫竟還出門趴趴走，警追監視器把人找回。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名39歲黃姓男子，因1月曾到訪武漢返台，依照武漢肺炎防疫相關規定得居家檢疫，他卻在4日上午，逕自從桃園住家跑到林口去聲稱要訪友，中壢警分局仁愛派出所接獲通報，在下午4時許找到該男子並要求立刻返回隔離住所，此為桃園首例違反隔離列管案件，警方依違反「傳染病防治法」送交衛生局從重裁罰。

警方表示，在4日下午3時54分接獲防疫中心訊息通報，指應居家隔離的黃姓民眾的防疫手機，疑似於上11時19分出現訊號異常，員警前往該民眾住家查看，發現中午12時時38分逕自離家，調閱大樓監視器及手機定位追查他的行蹤，最後發現他跑到林口區，而黃男聲稱有重要公事要去訪友，最後在下午4時39分回到隔離家中。

警方表示，目前以智慧型手機建構居家隔離防疫追蹤系統，如果居家隔離列管人員逕自離家，手機將發報訊息異常，但系統實際使用上，發現會有誤報及遲報等問題，誤報部分警方可到場確認排除，惟遲報部分將透過市警局向NCC反映排除技術障礙。

桃園市衛生局也呼籲，依據傳染病防治法，對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施，違者可處1萬至15萬元不等罰鍰。另依第43條、第67條規定，傳染病或疑似傳染病病人，對於機關的檢驗診斷、調查及處置，如果有拒絕、規避或妨礙，違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )