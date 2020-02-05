雖然武漢肺炎疫情持續延燒，2020國際大師鋼琴藝術節暨鋼琴大賽5日仍如期舉行，現場藝術總監嚴俊傑（如圖）表示，原本有報名的中國大陸參賽學生因為防疫措施限制無法來台參賽。（張鎧乙攝）

不受武漢肺炎疫情影響，由鋼琴家嚴俊傑所主辦的國際大師鋼琴藝術節暨鋼琴大賽，照常舉行，將有多位鋼琴大師來台擔任評審，同時安排國家交響樂團和選手同台演奏決選場次協奏曲，首獎可獲5000元美金獎金，約為新台幣15萬元。

嚴俊傑表示，過去台灣人參加國際大賽，常常有單打獨鬥的感覺，他以過來人身分，希望學子在台灣就可以提早熟悉國際大賽的規格，「常有學生在大賽門前進不去，或是在台表現優異，出國考音樂院卻不理想，不知該如何進步，一輩子陷在某種牢籠裡，都很可惜，希望有機會打破這樣的困境。」

嚴俊傑出生於1983年，自小在台以天才兒童聞名，畢業於漢諾威音樂院最高演奏家文憑，曾拿下柴可夫斯基青少年國鋼琴大賽第三名、日本濱松鋼琴學院比賽第一獎等大賽獎項，近年在台致力推動國際鋼琴藝術節，為青年鋼琴學子打造交流平台。

嚴俊傑表示，邀集多位鋼琴名家、大賽評審來台，期許台灣的音樂學子們和國際接軌，「現在的學生，演奏技術非常好，彈得轟轟烈烈，但少了國際視野，對古典音樂內涵，也還少了一點認知，若能創造一個平台，讓大家齊聚一堂，對美會有不一樣的體認，更能理解對音樂品味要求的標準值在哪裡。」

國際大師鋼琴藝術節即日起開跑，將一路持續到2月18日，不過，遇上武漢肺炎疫情，嚴俊傑表示，原本報名的大陸學員已全員退費，有多位鋼琴家如李名強、羅文濤、李明珠等人無法來台，部分音樂會曲目也有所更改，詳情可至大師國際藝術節查詢。嚴俊傑表示，活動期間也會做好防疫措施，量額溫、酒精消毒，不讓參加的學員、音樂家們擔心。

(中時 )