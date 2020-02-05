武漢肺炎疫情蔓延，民進黨今中常會邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉專案報告「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」；何美鄉表示，現階段防疫工具就是來減低社區感染的風險，例如台商要回來，總不能不讓他們回來，疫情在2月7日會進到第二個循環，因此7日後要開始評估病例，降低感染風險。

此外，何美鄉還點名台大副校長張上淳說，勤洗手比口罩更重要，一定要讓大家安心方式，口罩沒那麼重要，洗手比較重要，電視上有一個防疫指揮官用顫抖的聲音，一個臉很緊張，告訴戴口罩方法，拿起口罩還說口罩若有破洞，這不對啊，「我們製造的口罩怎麼可以有破洞？我說的就是張上淳」。

何美鄉強調，針對武漢肺炎疫情，「洗手重要性大過於口罩，不要搶口罩」，以她的專業判斷，「口罩不需要現在這麼搶」，應該重新思考宣導方式，建立互信溝通管道。

何美鄉指出，大家認為你在限制口罩，就是不夠才來限制，其實飛沫需要口罩機會不多，我們要區分風險高低。

她認為，台灣現在如此安全，為何搶口罩？若是擋不住，洗手還是比口罩重要，至於如何省省用口罩，年輕人應該用動畫有趣概念，小朋友告訴父母，隨身帶洗手液，要找人灌輸這個概念，不要搶口罩。

她表示，現在一個口罩就人心惶惶，未來沒有病床怎麼辦？

只要不緊張，把對的資源放在對的地方就不會不足，現在是冬天，病情當然會比較嚴重。

她提到，到底是有什麼樣訊息，導致民眾對於口罩的依賴，大家都在搶，口罩不足訊息當然大家更不安，接下來就限制買口罩，以我專業判斷，口罩是不需要現在這麼搶。

他表示，全球口罩及防疫物資的需求不會趨緩，但可以延緩爭取時間來做準備。圍堵疫情過程，現在要轉變思維，就是如何減低風險。

(中時 )