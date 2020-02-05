聯亞(3081)今(5)日舉辦法人說明會，去年第四季營收雙衰，主要是矽光客戶100G產品沒有原先預期回升，第四季每股賺1.17元，展望第一季，財務長楊吉裕指出，矽光產品還是有比較高的不確定性，但第二季就有第二個客戶和美國客戶有機會進入量產，另外，元月營收偏低，是因大陸休假延長所致，2月會明顯回溫。

聯亞2019年第4季營收5.19億元，季衰退13.6%、年衰退23.2%，單季毛利率為46%，單季淨利為1.06億元，每股獲利為1.17元，累計2019年全年每股獲利4.91元。

楊吉裕指出，聯亞去年第四季營收表現不如預期，主要是因為矽光客戶100G產品沒有原先預期在11月底回升，至於毛利率下降主要是因為營收下滑，單季匯兌損失提高，約落在1400萬元；以產品比重來看，去年第四季電信產品占比40%~45%、 數據網路占比45%~50%，剩下是消費性產品和其他，就品項來說，矽光產品占比40%~45%、10G產品占比13%~15%、25G產品占比10%~12%、2.5GPON LD占比6%~7% 、3D感測產品則占比4%~5%。

展望第一季，楊吉裕表示，矽光產品還是有比較高的不確定性，希望和去年第四季持平或小幅成長，首季應該還是以數據網路產品營收占比較高，毛利率則因產品組合的改變，首季有機會比去年第四季成長，他談到，去年11月下旬就看到5G的需求開始浮現，希望第一季會比去年第四季好，矽光的主要客戶目前都按照時程量產，第二個客戶也預計第二季也開始量產，另外，去年也有和美國客戶合作400G的產品，第二季有機會量產。

3D感測VCSEL部分，楊吉裕表示，大陸客戶已經開始量產，去年第四季營收貢獻 4~5%，預計日本客戶3~4月會出貨，額外貢獻幾個百分比應該沒有問題。

聯亞今也公布元月營收為1.06億元，月減少41.4%、年減少51.2%，楊吉裕表示，主要是因為大陸延長假期，本來有安排元月底出貨，都會往後延，但現在已經陸續開始出貨，2月會陸續反映，營收會回溫。

(時報資訊)