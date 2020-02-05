亞德客-KY(1590)公布去年第4季財報，單季營收40.93億元，季增2％，年增14％，營業毛利19.45億元，季增5％，年增17％，營業利益為10.73億元，季增7％，年增33％，合併稅後淨利8.29億元，季增89％，年增22％，創歷年同期獲利新高，也是歷年單季第4高表現，每股稅後盈餘4.38元。

累計2019年營收158.96億元，年增2％，續創歷史新高，營業毛利為74.26億元，毛利率46.7％，營業利益為40.29億元，年減3％，合併稅後淨利27.26億元，年減2％，每股稅後盈餘14.42元。

受到武漢肺炎疫情影響，亞德客-KY(1590)指出，各大陸子公司原配合所在地政府相關規定延長過年假期至2月10日全面開工。再考量配合所在地政府防疫政策及為提供員工較健康安全工作環境並確保公司營運效率，公司決定開工日延後至2月17日，並視疫情後續發展再做適當調整。也因為工作天數減少，2月營收將不如預期，影響程度需視疫情後續發展及客戶端的員工回工率而定。

(時報資訊)