美國宗教自由大使布朗貝克向賴清德握手致意(本報讀者提供)

準副總統賴清德今天出席在美國國會山莊舉辦的國際宗教自由圓桌會議，並發表簡短演說，現場湧入來自世界各國近300位政教人士，美國宗教自由大使布朗貝克以「台灣副總統當選人」介紹賴清德，並稱許賴是台灣40年來訪國會最高官員「這是歷史性的一刻」。

美國川普政府上任後，將推動宗教自由作為外交政策一項要務，該會議每年廣邀世界各國推動宗教自由具代表性人士參加，今天在美國首都最宏偉的參議院甘迺迪核心小組會議室舉行，有近300多位政教人士參與，連會議後方都站滿人。

這也是台美斷交以來，首度有副總統當選人與美國高層共同出席在國會山莊舉辦的公開活動。布朗貝克在台上以「台灣副總統當選人」身分介紹賴清德時，全場響起熱烈掌聲。

賴清德隨後在會中發表簡短演說，首先引述蔡英文總統去年在台灣早餐祈禱會上的談話指出，作為一個尊重宗教自由的民主國家，台灣可以為世界做出最重要的貢獻。

賴清德說，台灣多年來在國內一直捍衛人們的信仰自由，並尊重生活中沒有宗教信仰者的權利。在國外，台灣與許多國家積極合作，為促進宗教自由的全球發展作出巨大努力。

賴清德回顧了早年許多來自歐洲和北美的傳教士在台灣教育，醫療保健和社會福利領域做出重要努力。美國副總統彭斯曾經表示：台灣對民主的擁護對所有中國人民來說都是一條更好的道路。而台灣之所以可以作為民主的成功典範向全世界發光，這其中有許多是來自不同宗教的人們的貢獻。

他強調，民主和宗教自由是台灣的寶貴財富。自由的宗教生活是台灣文化的基本要素。由於台灣曾經歷艱難道路，因此更了解受迫害者的處境，並將竭盡全力保護這一來之不易的自由。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）研究，在當今世界，仍有80％以上的人生活在無法自由信仰宗教的環境中，賴清德特別提到在中國，仍有遭受迫害的基督徒，穆斯林和藏傳佛教徒正在等待得到幫助。

賴清德最後指出，台灣和美國在外交政策上有著相同的理想，台灣將與美國和國際社會積極合作，以實現共同目標，保護宗教自由，建設一個不受宗教迫害恐懼的世界。

多位美國現任官員也在會後頻頻向賴清德致意，布朗貝克會後也與賴清德握手連聲稱許，並表示，做為副總統當選人，賴清德這次能夠成功訪美，經過許多人努力，賴清德成為台灣40年來訪問華府及美國國會最高層級官員，「這是歷史性的一刻」。

(中時 )