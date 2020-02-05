「誠品閱讀職人大賞」公布台灣「年度最期待作家」由吳明益拿下，他的新作《苦雨之地》以文學的想像拋出現今重要的倫理與認同問題，引發讀者探討及共鳴；日本書店排行榜TOP1的《離開時，以我喜歡的樣子》，則榮獲「書店職人最想賣」獎，樹木希林以坦率直白語句回應在人生道路上遇到困難的讀者，引發跨界、跨世代共鳴。

大陸「年度最期待作家」由郭爽《我願意學習發抖》獲得，透過女性創作獨有的體察，探索童話與現實之間的無限可能；推出多本愛情著作的香港作家鄺俊宇，最新創作《我們在一起》是他首本講述兩性情感的隨想文本，也獲選年度最期待作家。

誠品閱讀職人大賞首次設立「年度新人」，則由城市速寫畫家鄭開翔獲得，他的首本創作《街屋台灣》透過文字與繪圖，細膩傳達台灣街景的溫暖與特色，以及背後蘊含的在地文化。

「最想說服爸媽買」獎項由幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得，教導孩童認識身體自主權，童言童語引導父母與孩子共讀學習；

誠品閱讀職人大賞是透過職人視角，選出優秀華文創作推薦給讀者，讓多元觀點被看見。獲獎作品即日起至3月底單本79折起、三本75折起優惠。

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