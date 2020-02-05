根據美國知名記者Shams Charania爆料指出，灰狼、金塊、老鷹與火箭四隊完成了一樁多達13名球員的重大交易案，其中最受到關注的就是火箭先發中鋒卡培拉在這次交易中被送到老鷹，而獲得傑拉德格林的金塊有可能遭到釋出。

這是季中交易截止日前最大的一次交易案，老鷹送走伊凡透納和一個首輪選秀權，獲得火箭卡培拉和奈內。

灰狼送出柯文頓、喬丹貝爾、貝茲迪歐普、馮萊、納皮爾和次輪選秀權，得到金塊馬利克比斯利、賀南戈梅茲、范德比爾德、老鷹伊凡透納以及首輪選秀權。

金塊送走馬利克比斯利、賀南戈梅茲和范德比爾德，獲得火箭傑拉德格林、灰狼馮萊、納皮爾、貝茲迪歐普與火箭首輪選秀權。

火箭送走卡培拉、奈內、傑拉德格林和首輪選秀權，得到灰狼柯文頓、喬丹貝爾和一個次輪選秀權。

原本灰狼是希望透過多方交易得到勇士後衛羅素，但勇士因為不滿灰狼給的籌碼而退出，但金塊臨時加入，最終還是完成了本季最大交易案。

(中時 )