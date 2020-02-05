職棒「燒錢」速度難以想像！味全龍宣稱從籌組到成軍一年來，球團預計大約花掉10億元，最重要的是「沒有收入」，因此龍隊希望今年二軍比賽可以試辦商品販售、主題日活動，趕緊融入行銷模式，明年一軍出賽即可上手。

味全龍領隊吳德威表示，龍隊從籌備至今剛好滿1年，最近他正在總結資料，因為30年來沒有球隊走過龍隊復出這條路，原本中職的4隊都有前身球隊，組隊不至於有很多障礙與花費。

吳德威指出，味全龍是唯一遇到復出的球隊，繳很多錢進了中職，包括5.8億元，擴編選秀去年花了1200萬元、今年預計3600萬元，加上兩年預計簽下60名球員的簽約金約8000萬元。

另外，比賽需要球場，味全龍也有民間參與公共工程（OT）而認養球場的花費，預計一年半下來林林種種已經花掉10億元，而且最重要的是「沒有收入」。

吳德威表示，今年要與中職聯盟協調二軍賽事可以試辦主題日、啦啦隊活動與商品販賣，對別隊而是二軍比賽、對味全龍是一軍比賽，所以商品部、行銷部都要走1年，這事對龍隊十分重要，所以正與聯盟商量細節。

至於二軍的售票以尊重聯盟為主，龍隊在意的是周末比賽的商業活動，票房不是為主，對於龍隊練習辦出好的活動、行銷商品、啦啦隊更重要，讓球迷多多進場，門票算是其次。

(中時 )