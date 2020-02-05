武漢肺炎全球延燒，除引爆全台搶口罩風潮，也發生不少口罩亂象。麻醉科醫師邱豑慶在臉書發文，指曾看過最可惡的，是把口罩拉下來咳嗽，他批評：「那保險套怎麼不取下來，射完再戴回去呢？」，這個神譬喻也讓網友讚爆。

邱豑慶在臉書粉專發文表示，武漢肺炎確定的傳染途徑為飛沫傳染、接觸傳染，比起飛沫傳染，其實傳染的大宗是接觸傳染。包括「脫下口罩，點根菸，順便摳摳鼻孔」、「拉下口罩，沒洗手吃東西」，以上都是傳染途徑，而且比飛沫更大宗，勤洗手絕對比戴口罩更有意義。

邱豑慶說，有一種更可惡的，「明明戴著口罩，咳嗽時卻拉下口罩，咳完再戴好的。」他提醒對方「為什麼咳嗽時要拉下口罩，這樣飛沫會傳染」，對方竟回：「不拉下口罩，咳嗽口罩會濕掉啊」。

邱豑慶表示當下心中OS：「不拿下保險套，射精保險套會濕掉啊，那保險套怎麼不取下來，射完再戴回去呢？」。他強調：「口罩和保險套都是一次性使用好嗎？」。

這段神譬喻讓PTT鄉民讚爆，紛紛回應：「正確的醫衛，不給讚不是人！」、「邏輯正確」、「嗆爆這些爛貨啦」、「這形容會笑死XD」、「智障很多 口罩給他們是浪費」。

也有鄉民搞笑回：「少子化就是要這樣」、「不是把套子拿掉射臉上嗎」、「我是這麼戴套的沒錯 但是口罩不會拿下來」、「一週用兩次保險套 有點少喔」。

(中時電子報)