光南大批發連鎖店公告。(圖/摘自光南大批發-連鎖店臉書)

生活雜物連鎖店「光南大批發」4日宣布，將在全台25家門市免費發放50萬片口罩，雖然讓民眾大喊佛心，不過也引起外界好奇，在缺貨的情況下，這50萬片口罩是哪裡來的？並懷疑是不是有囤貨甚至過期的問題，答案終於揭曉，光南今天表示，口罩是去年12月訂的，沒有囤貨。

光南FB粉絲頁今發出澄清表示，這批要發送的口罩是去年12月下單採購進口，正常要販售的商品，期間因遇上反送中，春節期間才到貨高雄港，2月4日下午運送到光南總公司，並非屯貨。光南內部開會討論公司剛好有這些資源，正巧延期到貨，且看到台灣各地口罩搶購的狀況，民眾購買困難，光南本於『取之於社會 用之於社會』的基本想法，遂決定將這批剛到貨的口罩提供出來，給需要的鄉親朋友。除了門市贈送的口罩外，光南亦陸續接到部分社會團體的電話詢問，會同步回饋社會公益贈送給政府立案的公益團體或單位。

聲明並指出，這次贈送的口罩為一般三層防護口罩，非醫療等級，一般生活使用上對於飛沫、防塵、防護即已足夠，如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩，呼籲一般社會大眾，如您家裡已屯有口罩，盡可能留給有需要的人來領取，並請勿重複領取！

光南重申，2月7日、8日兩天上午11點起，將於公布的門市地址發送口罩，請大家務必遵守排隊秩序，每個門市會派出2名工作人員並戴上口罩、手套，直接拆封50入一包的口罩，每位排隊人員發送5片，為響應減塑政策，請務必自備購物袋。各門市發送數量不一(會考量各分店在地都市人口狀況)，每日最後100名會開始發號碼牌，以確定最後領取人，同時避免後面民眾空等，如未領取到的民眾 敬請見諒。

光南大批發連鎖店標誌。(圖/摘自光南大批發-連鎖店臉書)

(中時電子報)