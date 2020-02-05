武漢肺炎疫情蔓延，民進黨今中常會邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉專案報告「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」；民進黨主席卓榮泰聽取報告後進行裁示；在報告中聽到兩句非常重要的話，他必須再次提醒常委與所有國人同胞：「台灣醫療資源一定夠，戴口罩不如勤洗手」。

卓榮泰表示，武漢肺炎疫情目前已升級為國際衛生緊急事件，受到波及的國家無不人心惶惶。台灣有國際肯定的醫療及公衛體系，加上過去有SARS防疫的經驗，相信在行政院及相關部會全面投入防疫工作的努力下，只要全國上下同心一意，一定戰勝這樣的病毒。但是未來一段時間，還是會有相當大的變數，政府及國人同胞一定要提高警覺，政府要做有效的管控。

卓榮泰說，防疫視同作戰，需要中央與地方政府通力合作。此次武漢台商能順利回台，並且能夠妥善安置跟檢測，都需要中央跟地方政府的合作。防疫最辛苦的，就是第一線醫護人員，也看到像衛福部長陳時中疲累的神情、沙啞的聲音及令人動容的投入精神，對陳不僅不捨也表示尊敬。他也相信有更多在防疫中心以及在第一線的醫療人員，都是同樣的付出，「我們在此也對他們表示最大的感謝」。

卓榮泰表示，防疫需要配合中央政府的指揮及政策，才能發揮最大的效果。除了防疫之外，口罩的問題，也看到行政單位已經從禁止出口、提高產能以及國軍的協助等等，已經盡量做到最大的努。

卓也呼籲國人，至少做到四點：第一，心理上，一定要降低焦慮，才不會讓事情更不可收拾，更無法滿足所有國人的需求；第二，使用上，一定要把口罩放到最需要的地方、人、時間上，所以要讓第一線的醫療人員優先，其他部分何研究員提到，戴口罩不如勤洗手這種觀念，也要加強宣導出去。

卓榮泰進一步說，第三，在販售流程上，他相信實名制與限量的採購，是緊急應變的措施，將來隨著疫情變化、產能增加等等，希望行政部門能夠多多考量各方意見，隨時檢討，讓流程能夠更讓大家得到安全上、心理上的滿足；第四，公權力，若有不法、偽造、假造，甚至囤積，公權力在這個時候一定要發揮最大的能量，讓人民能夠相信政府，才能達到政府與人民同心一意來防疫的功能。

卓呼籲，防疫無國界，不分藍綠，也無關統獨，台灣被排除在WHO體系之外，必造成全球防疫的缺口。中國政府不應以一己的意識形態，將全球及台灣兩千三百萬人民的生命及健康置於危險之中。要特別感謝美國、歐盟、日本、加拿大及友邦國家在各種會議上的仗義執言，不僅是為了台灣發聲，也是為了世界的安全與健康發聲，我們也再一次要求讓台灣加入WHO等國際組織，是我們不變的努力，希望台灣是國際社會的一份子，我們要盡到國際的義務。

(中時 )