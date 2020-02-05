口罩實名制將在明天上路，藥局上午卻傳出雲端藥歷系統找不到口罩相關欄位，中央流行疫情指揮中心表示，系統已完成建置，仍有一些問題在解決，今日還會進行測試。明日的口罩也已配送完畢，民眾可憑健保卡每人每周購買2片口罩。

行政院日前宣布推動實名制，明日起每人每周可憑健保卡購入2片口罩，每片新台幣5元。行動不便者可將健保卡交給家人，托家人代買；尚未取得健保卡的陸配、僑生等，則可出示居留證、護照購買。

新制上路在即，藥局卻傳出雲端藥歷系統尚未完成建置，無法看到口罩領取與否的欄位。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，系統在昨日下午已建置完畢，今日下午3點多已前往藥局測試。目前仍有一些問題待解決，今日尚會進行2次大流量測試，讓全台藥局試用。

陳時中表示，實名制上路首日所需的口罩均已配送完畢，民眾明日起即可購買。若7日內未購買到口罩，額度不可留到下周。外國人若前往台灣旅遊，應自備所需的口罩。

配合口罩實名制上路 郵政今投3千人力全台配送

(中時 )