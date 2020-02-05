雪山4日晚間再度飄雪，積雪高度達16公分。（廖玉惠提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山4日晚間再度飄雪，積雪高度達16公分。（廖玉惠提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山4日晚間再度飄雪，積雪高度達16公分。（廖玉惠提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪山再飄雪！雪霸國家公園雪季服務志工回報，雪山369山莊自4日起，降下冰霰夾雜雨水，今晨溫度更下探攝氏零度，銀白雪花覆蓋地面，沿7.8K進入黑森林後，步道滿是鬆雪直到雪山主峰，經雪尺高度測量達16公分，目前濃霧籠罩圈谷，風大且寒冷。

雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍指出，雪山369山莊自4日清晨開始，氣溫維持在攝氏2度至零下1度之間，斷斷續續降下冰霰，未明顯降雪，但黑森林內均鋪上1層明顯的白衣，黑森林地面氣溫約攝氏零下5度，有水的地方都已結冰，導致山莊無水可用。

鄭僥龍今日在登山資訊分享站回報，4日入夜，雪山氣溫再降低，369山莊自晚間8點開始降雪，截至清晨6點山莊前積雪約2公分，通往黑森林的山坡也佈滿白雪。山友得知下雪消息，紛紛留言讚賞雪景美麗，「美的像詩一樣，讓人心情愉悅」。

雪霸雪季服務志工廖玉惠也在網站上分享雪景照片，指出今日有12名山友登上雪山主峰，雪地裝備「冰斧、冰爪及岩盔」都準備齊全。

(中時 )