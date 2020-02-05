Cheers雜誌2020年「大學辦學績效成長TOP20」調查，邀請148所大專院校的校長互評，亞洲大學排名全台第9名、非醫學類私校第2名。亞洲大學校長蔡進發5日指出，亞大陸續成立AI、大數據、金融科技與區塊鍵等學術研究中心等成果，獲評為：「最年輕、極具潛力」的綜合大學。

蔡進發指出，亞大在這項調查中獲評為「最年輕、極具潛力」的綜合大學，是因陸續成立AI、大數據、金融科技與區塊鍵等學術研究中心，推動AI通識教育，培育學生AI人工智慧應用能力，並持續延攬高端師資、國際化師資，打造特色科系。

在國際化方面，蔡進發表示，亞大在「外國交換生人數」高達1056人，全國第1名。「台灣赴海外的交換人數」計有576人，成長299人是全台成長最多；漲幅為107.94％，居全台第3名，僅次於台灣大學、淡江大學。

亞大國際學院院長陳英輝則說，外國交換生來台學習華語、文化體驗、專業精進及學術交流，對營造國際化環境相當重要，更是年輕人開拓海外人脈，培養跨文化知能的機會。亞大在「台灣赴海外的交換生人數」項目獲第3名，主要是因為持續執行「世界名校交換生亮點計畫」，爭取經費補助學生到國際知名大學交換進修。

(中時 )