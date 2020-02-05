蓋洛普（Gallup）週二發布的民意調查發現，川普的經濟成績，獲得過去20年中所有總統中，最高的支持度。

調查顯示，川普因處理美國經濟而在受訪者中獲得63％的支持率，較11月發布的最新民意調查高出6個百分點。這是自小布希（George W. Bush）擔任總統之後的9/11以來的最高經濟支持度，當時是在2001年10月達到最高點72％。

相比之下，根據蓋洛普的說法，歐巴馬總統在2009年2月，即總統任職的第一個月和經濟大蕭條的高峰期，對經濟管理的支持率達到59％。

上週，《華盛頓郵報》 ABC新聞的一項民意調查發現，有56％的受訪者支持川普的經濟政策，這是有史以​​來最長的擴張，並將繼續以健康的速度增加就業。

強勁的民意調查成果有助川普總統的連們連任。由於共和黨領導的參議院，可能會讓川普在烏克蘭彈劾案中，無罪釋放，川普正在尋求將經濟成果，成為他的連任競選活動的重心。

在周二發表的主題為「偉大的美國復出」的國情咨文中，預計他將提請注意他的經濟記錄，這一領域他一再受到美國人的支持。在川普執政期間，股市已鎖定歷史新高，而失業率穩步下降。

但批評人士認為，在川普的政策下，經濟不平等加劇，原因是2017年減稅和貿易戰傷害了農民和美國消費者。

(中時電子報)