老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達386億元，創下史上銀行詐貸最高金額，其子公司資產位於台中西屯區的樓中樓豪宅「鄉林皇居」遭國稅局查封並法拍求償，一拍底價6000萬，將於3月6日開標。

根據台中地院公告，位於台中西屯區豪宅社區「鄉林皇居」16以及17層的樓中樓遭法拍，總底價為6000萬元，總坪數約146.28坪，含三車位，拆算車位換算單價，每坪約44.18萬元，拍定後點交；查封原因為給付票款強制執行，該持有人為潤琦實業負責人陸敬瀛，是為潤寅負責人楊文虎旗下員工。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎，成立迄今已近39年，公司主要營業產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，潤寅從事貿易已有25年以上，客戶來自世界各地，且與多家紡織上市上櫃公司如福懋、台化、中纖、遠紡、南亞有長期業務往來之合作。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向銀行騙走高達386億元，包括王道銀、台企銀等13家銀行受害，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑30年，如今夫婦兩人已潛逃國外，潤琦實業為該旗下關係企業。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「鄉林皇居」位於西屯七期，屋齡9年，規劃80坪以上大坪數產品，共四棟、規劃總戶數高達442戶，觀察該社區實價資料，每坪均價約為28萬元，中高樓層頂多31萬元，法拍物件遠高於市價行情，估計要到4拍後才有機會拍出。

(中時電子報)