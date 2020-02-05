因應社群平台已成為當下新聞資訊的主要分享平台之一，Facebook (臉書)以及Twitter(推特)日前都已經宣布針對平台上相關不實訊息的因應措施，盡力防堵用戶因為假訊息而受到負面影響。而為了進一步協助民眾獲得最正確的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）相關資訊，現在於 Facebook 進行搜尋時，指定武漢肺炎相關關鍵字搜尋結果將會主動顯示衛生福利部疾病管制署的資訊，協助導流，讓民眾快速獲知防疫資訊。

根據Facebook方面提供的資訊，現在於Facebook的搜尋框裡面輸入以下三個關鍵字「：武漢肺炎、冠狀病毒、coronavirus」，都會顯示「在找有關冠狀病毒的資訊嗎？」的資訊，並且引導使用者前往衛生福利部疾病管制署的網站，以了解更多關於病毒的正確資訊與消息。

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO. — Google Communications (@Google_Comms) January 30, 2020

除了 Facebook，在台灣 Google 搜尋引擎也是民眾慣用的上網查詢工具之一。在從武漢爆發的新型冠狀病毒疫情被世界衛生組織宣布為國際公共衛生緊急事件（英語：Public Health Emergency of International Concern；簡稱：PHEIC）後，Google 發起邀請員工參與捐款的行動，至1月31日止以 Google.org 名義(25萬美元)加上員工捐款，向中國紅十字會捐款已達80萬美元。除此之外，也宣布當民眾在 Google 搜尋引擎搜尋武漢肺炎相關資訊時，在搜尋結果之上將會顯示因應武漢肺炎的安全防護步驟、相關資訊以及資源等資訊。但是在台灣地區若以「新型冠狀病毒、武漢肺炎、coronavirus)進行搜尋時，目前並沒有出現這些相關資訊。

(中時電子報)