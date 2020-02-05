武漢肺炎疫情持續蔓延，防疫用品均銷售一空，旺旺集團從昨日中午起，特別開放水神抗菌液給各縣市村里長、低收入戶、65歲以上長者及持有媽媽和兒童手冊者，一到中午水神忠孝門市便擠滿排隊人潮，有長者對店員說，「有你們真好」，讓店員聽了非常窩心。
水神旺旺除了全台免費送外，在桃園機場及松山機場出入境通關皆有設置抗菌霧化器，保護海關人員也提供抗菌液給民眾使用，旺旺集團台北水神事業部總經理高雅玲指出，各縣市村里長每日有50公升的配額，符合條件的民眾只要攜帶相關證件及自備乾淨礦泉水空桶，即可獲得免費水神抗菌液，信義區各里長也排在隊伍中，希望能幫助到各區里民，共同攜手防疫。
信義區里長指出，50公升雖然無法每戶都分的到，但仍可幫助社區防疫消毒，旺旺集團這樣的舉動，真的非常大愛，全民攜手防疫，在這個危急的時刻相當重要。
現場排隊的陳先生指出，前幾天到各大藥局都找不到酒精，幸好在網路上得知水神在發放消毒液，馬上通知家人和長者來領取，大家能很有秩序的排隊也展現出人民的素養，這次旺旺集團的舉動真的很動不少人心。
水神忠孝門市店員呼籲，水神保存方法不可接觸陽光，需放置陰涼處，並於3個月內使用完畢，建議民眾領取1公升就好，不要囤積，不夠再到門市領取，水神抗菌補充站公益活動暫會一直到2月29日。
(中時 )
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