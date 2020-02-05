武漢肺炎重擊航空業，中華航空開出第一槍，加速檢討人力，原訂本周一與2月17日要報到的兩批新進空服人員「錄取不報到」，這是2008年全球金融海嘯以來首例，加上還沒通知、預計下月報到的第3批，等於先砍百人。

華航表示，新進客艙組員視疫情發展延後報到，將另行通知開訓時間。但對於何時才能報到，並無時間表。

武漢肺炎疫情持續延燒，航空業首當其衝，華航、長榮航兩岸航班取消超過800班，且持續增加當中。這波兩岸航班取消波及到多條黃金航線，像是華航的香港線、長榮的松山-虹橋線，都在取消名單之列，顯見情況嚴重。

兩岸航線占雙雄運能約15％，大幅減班直接影響空地勤人力調度。華航原本在農曆年後，將補足百位空服員，分別為本周一、2月17日及3月16日分批報到，但上周六緊急通知，2月兩批新進空服人員都延後開訓。

華航信中指出，「因應武漢肺炎疫情持續蔓延，國內已發生幾起確診案例，為達大家的身體保健及確保風險降低，本期新進客艙組員開訓將因此延後，並俟疫情發展，另以郵件通知開訓日，謝謝您對全員防疫的支持與配合」。

華航在SARS期間、2008年全球金融海嘯發生後，都有原訂錄取空服人員暫緩受訓的前例。航空業者指出，雖然說是延緩開訓，但以目前減班狀況，短期內絕無緊急的人力需求，除非既有空服大規模離職，否則很難補人。

這波減班下來，華航、長榮航空服員都接獲減班通知，2月至少2班，多數是兩岸航班與台港航線。若以既有空服都被減班的狀況推估，這三批「錄取不報到」的新進空服人員，能受訓的時間恐在3個月之後，可能更久。

對於華航著手精簡人力，長榮航與剛開航的星宇航空，表示目前仍照既有招募進度進行，不受影響。不過知情人事透露，如果航班大砍，就不需要這麼多空服員，甚至連地勤人員數量也會斟酌，影響層面絕對不止於此。

(中時 )