36歲的許志杰原在化骨水工廠上班，因曾發生工作意外，所幸有戴護目鏡才避免失明，他毅然轉職報名職訓，把興趣變成職業學習重機維修，如今擁有專業技術加上好口碑，客源穩定月營收突破20萬元。

許志杰說，18歲開始玩車，考到駕照後親戚將重機借給他，從此愛上馳騁的快感，畢業後進入化工廠工作，一待就是8年，直到工作不慎左臉遭氫氟酸噴灑，回憶當時事故發生老婆剛好要臨盆，所幸最後沒有失明，萌生轉職想法。

他報勞動力發展署桃竹苗分署「大型重型機車修護實務班」，透過進修，學習機車電系迴路相關知識與技術，2個月紮實的訓練，讓原本靠著自學的三腳貓功夫，一下子打通任督二脈，不僅專業實力大升級，也讓他信心倍增。

桃竹苗分署長賴家仁表示，產業人才投資方案強調「你去上課，政府出錢」，3年內補助在職勞工最高金額7萬元的進修訓練費用，減輕在職勞工負擔壓力也能提升職場技能，增加競爭力。

(中時 )