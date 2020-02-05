證交所今（5）日召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過富邦證券「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」，由台灣指數公司所編製，兩指數係追蹤「特選大蘋果報酬指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現。

台灣指數公司特選大蘋果報酬指數，以蘋果公司（AAPL.US）最近期公布供應商名單內的證交所上市公司股票中，精選符合流動性條件及財務穩健度之自由流通市值前十大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣大型蘋果供應鍊公司之投資績效表現。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商發行ETN需經證交所審查及金管會同意，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )