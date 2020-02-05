根據DIGITIMES Research分析師吳伯軒觀察，5G使用中高頻譜需部署更多基地台，電信商資本支出將可觀，且從多國5G競標結果來看，5G頻譜取得成本亦未較4G LTE低，說明頻譜的稀缺性價值依然存在。為提高頻譜使用效率，3GPP提出多種解決方案，其中，動態頻譜共享（Dynamic Spectrum Sharing，DSS）技術在4G過渡到5G網路扮演重要角色，在產業已具共識下，估計2020年下半DSS將導入商用市場。

台灣首次5G頻譜競標第一階段總標金達新台幣1,380.8億元，不僅高出市場預期400～500億元數倍，也一舉超越首波4G競標金近200億元，說明在市場競爭與頻譜資源稀缺下，營運商的頻譜成本仍是居高不下。高頻譜成本恐排擠低利潤的新興應用，不利5G產業長期發展，因此3GPP分別在授權頻譜、非授權頻譜、共享頻譜等三大應用類別下，提出多種提高頻譜使用效率的解決方案。

其中值得關注的是3GPP在Rel-15中提出的動態頻譜共享方案，將允許營運商在同時間、同頻段，同時服務4G與5G用戶，不如過去需清空頻譜用戶後，才能導入新世代網路般耗時費力；尤其提出4G與5G共網的組網模式下，DSS能在頻譜使用效率提升之餘，也有利加速營運商部署5G獨立式組網的腳步。

然導入DSS應用無法仰賴一己之力，需從晶片端、用戶端、營運設備端均支援DSS技術，才能實現商用，現階段主流5G數據晶片僅高通、聯發科支援DSS通訊，但在歐美部分營運商的支持與電信設備商陸續端出支援FDD／TDD的DSS方案下，2020年下半可望實現DSS商用化。

(工商 )