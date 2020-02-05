對於第一波武漢台商回台，名單出現混亂、甚至出現武漢肺炎確診情況，陸委會主委陳明通今（5）日表示，一開始與陸方溝通時，台灣向陸方表達優先接回「短期出差、在當地無生活支撐、年幼、有慢性疾病者」，但結果出爐的第一波名單「不理想」，甚至出現一例確診，因此下一批要強化、貫徹「防疫滴水不漏」原則。

至於有台商聲稱有些人原本不在他的名單上，陳明通說，「這是他的說法」，對陸委會來說，第一波名單沒有達到我方要求，因此下一批名單起將強化要求。

更重要的是，陳明通進一步說，檢疫所有一定容量，防疫視同作戰，防疫系統要先能建構起來，且在不影響整體防疫工作的前提下，再接回這些民眾，「接回台商也要對原本在台的國人負責」，防疫沒有做好，就沒有下一步。陳明通呼籲對岸與我方充分合作，在下一波台商回台之前，要先把完整名單交給我方一一核對，確認符合我方原則（短期出差、在當地無生活支撐、年幼、有慢性疾病者）才行。

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