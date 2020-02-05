德國半導體大廠英飛凌科技（Infineon）在汽車電子電源供應器小型化之路上又邁進一步，成為首家打造符合車規市場嚴格品質要求之專屬覆晶封裝生產製程的晶片製造商，並推出首款相關產品：線性穩壓器OPTIREG TLS715B0NAV50。

覆晶技術以上下翻轉的方式封裝晶片。由於晶片的發熱面面向封裝底部，並且更靠近PCB，因此熱感應可改善2至3倍。相較於傳統的封裝技術，更高的功率密度則可大幅縮小產品尺寸。

英飛凌新款線性穩壓器的尺寸比既有參考產品減少60％以上，且熱阻仍維持不變，因此尤其適合像是雷達與攝影機等電路板空間非常有限的應用。OPTIREG TLS715B0NAV50提供5V電壓 以及150 mA的最高輸出電流能力。

覆晶技術多年來應用已於消費及工業市場。由於對空間的要求日趨嚴苛，汽車電子，尤其是數量持續成長的雷達及攝影機系統，也需求更小的電源供應解決方案，同時對品質的要求也大幅提升。為了提供同級最佳的覆晶品質，英飛凌不倚賴於現有消費和工業級的後續驗證，而是進行車用裝置專屬生產製程的開發。

未來，英飛凌將以覆晶技術強化OPTIREG系列汽車電源供應產品組合，此外也規劃在切換式穩壓器及電源管理IC應用此項技術。

(工商 )