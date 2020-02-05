公視奇幻類型戲劇《妖怪人間》，今(5日)曝光其中一集內容「肆虐的傳染病－瘧鬼來襲」，赤裸地揭露人間被傳染病肆虐，以及主要演員連俞涵、石知田與感染者被強制隔離，眾人夾雜在「救與不救」兩難之間抉擇的心境，劇情巧合如「武漢肺炎」疫情失控情況，讓人怵目驚心。

《妖怪人間》將台灣各地鄉野奇談中的妖怪、鬼神等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界。女主角連俞涵劇中扮演人類與妖怪間溝通的橋樑，擔任「醫生」的重責大任。「我比較負責治癒功能，除傷口上的治療外，還肩負妖怪與人類溝通上的順暢。」有趣的是，連俞涵是主演群唯一女性，讓她在片場受封「地表最正妖怪醫生」。

連俞涵從公視《妖怪人間》飾演的角色體悟到「要學會表達自己心意」的態度。（圖／公視）

雖然在戲裡，連俞涵扮演人類與妖怪間的溝通橋樑，但在戲外，連俞涵自曝朋友對她的評價是「鮮少對人感興趣」。不過，在演出《妖怪人間》後，連俞涵有所轉變，從飾演的角色體悟到「要學會表達自己心意」的態度，於是主動寫信給欣賞已久的某位日本藝術家，分享對其作品觀賞後的感想與喜愛，原本只是單純地對藝術家表達肯定，但竟意外地收到藝術家的回信，連俞涵朋友得知後驚訝地對她說：「你太難得了！居然對人類互動產生興趣。」

公視表示，新製4K電視劇集《妖怪人間》帶有奇幻色彩，將透過寫實拍攝和大量視覺效果來呈現人類與妖怪之間的衝突。製作人張辰漁表示，籌備時，他大量閱讀台灣本土神妖傳說的資料，企圖將先民探索的故事結合當代議題，重塑人類與妖怪共存的世界。「我們希望它有別於日本的妖怪作品或中國的仙俠作品，所以往自己的文化找元素。不能說這是代表台灣文化的故事，但可以說這是只有台灣能做出的故事。」《妖怪人間》將自4月4日起，每週六晚間9點於公視主頻播出，連續播出兩集。

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(中時電子報)