國民黨立院黨團總召林為洲接任國民黨政策會執行長，下午首度列席中常會。他受訪時對立院正副院長選舉跑票一事表示，黨團沒紀律要徹底檢討，明天黨團大會會提出防範的萬全辦法，防止再發生錯誤。對於傳出反對青壯派的聲音，他說，國民黨沒有世代對立，只有被世代拋棄，如何與年輕世代對話，是國民黨要重新思考的問題。

林為洲出席中常會前，被媒體問到是否來說明跑票之事？他笑稱媒體「太敏感了吧！」他說，今天主要是受任執行長，第一次列席中常會，與大家認識，也等於宣告擔任執行長，也可能談到立院最近狀況包括防疫及正副院長投票之事。

林為洲說，黨團沒紀律當然要檢討，周四要開黨團大會，真正要徹底檢討，因為將來還有很多召委要選舉，投票時不容再犯這樣的錯誤，因此黨團大會會徹底檢討，也會提出將來防範的萬全辦法，防止這樣的錯誤繼續發生。

對於傳出黨內有反青壯派的聲音，林為洲說，國民黨沒有世代對立，只有被世代拋棄，他每次發言都會想能否再為國民黨加一點點分。我們都很清楚，這次大選年輕選票拿那麼差，聽說是9比1，年輕人投給國民黨的只剩一成。但這次投票率那麼高，大家都知道年輕選票出來很多，卻極少數支持國民黨；國民黨要如何面對年輕世代，如何與他們對話？都是國民黨要重新思考的問題，而不是世代對立；國民黨要重新讓年輕世代認同國民黨這個品牌，與年紀、世代無關，如果觀念及改革讓年輕人覺得好像有救了，那國民黨就有救了。

(中時 )