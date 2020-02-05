中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，因為整個中國大陸都已經淪為疫區，今天再次宣布，全中國大陸列為二級以上流行區，居住在中國大陸各省市的路人通通暫緩入境。

指揮中心指揮中陳時中表示，新型冠狀病毒疫情累積快速，昨天為止已經超過2萬例，可以說整個中國大陸都已經是疫區，考量兩岸密切往來，因此全面提升防疫規格。

指揮中心宣布，自2月6日起，入境民眾凡是有中港澳旅遊史的，返台一率都要做居家檢疫14天，但若事先經過核准者可至港澳返國者，則需自主健康管理14天。但居住在中國大陸各省市的陸人則暫緩入境。

陸委會主委陳明通表示，全中國大陸宣布為紅色旅遊警示，請大家不要前往，一去回來就要居家檢疫十四天。紅色旅遊警示的意思就是勸大家不要去。港澳則宣布為黃色旅遊警示。非必要也不要去。

指揮中心表示，香港已發生零星未知來源之社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生；另澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，故自即日起提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。

(中時 )