今年褒忠鄉吃飯擔場地特加強清潔消毒，台塑六輕5日也再派員消毒場地。（周麗蘭攝）

東道主褒忠鄉田洋村民今年準備油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等陣頭菜，歡迎全國各地的鄉親在元宵節到褒忠的吃飯擔吃平安，左一為文化處長陳璧君，左二是雲林縣長張麗善。（周麗蘭攝）

東道主褒忠鄉田洋村民今年準備油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等陣頭菜，歡迎全國各地的鄉親在元宵節來褒忠的吃飯擔吃平安。（周麗蘭攝）

元宵節登場的褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲遶境吃飯擔文化節」活動，去年多達7萬人參與，今年吃飯擔活動將於本周六（8日）登場，為確保民眾吃得放心平安，台塑六輕5日派員協助消毒場地。

褒忠鄉吃飯擔文化超過百年，繼雲林縣府列為縣級無形文化資產，文化部去年8月也把「馬鳴山五年千歲大科」列為國家重要民俗，登錄為國家級無形文化資產。

每逢元宵節，台灣有「北天燈」、「南蜂炮」、「東寒單」等三大民俗活動，雲林縣褒忠鄉馬鳴山五年千歲吃飯擔活動，在中台灣也蔚為一格，這項活動是由鄉褒忠鄉、東勢鄉5股14庄每15年輪值一次。

今年飯擔會場在田洋村「合安宮」對面的5公頃田地，8日東、西兩線遶境隊伍預計下午1點至2點抵達飯擔會場，縣長張麗善5日前往鎮安宮與廟方共同舉行記者會。

縣長張麗善表示，今年吃飯石活動由田洋村當東道主，田洋村也是已故國際巨星鄧麗君的出生地，8日到褒忠鄉參加吃飯擔活動，還可到鄧麗君幼年故居參觀，合安宮特別準備文創帆布後背包提供給參拜民眾，晚上再到到北港朝天宮看花燈。

田洋村長章深根表示，村民今年準備油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等陣頭菜，歡迎全國各地的鄉親在元宵節來褒忠的吃飯擔吃平安。

去年褒忠鄉吃飯擔活動吸引7萬人到場，武漢肺炎疫情尚未解除，雲林縣目前無疑似病例，所有居家隔離者也都已解除監控，為確保民眾吃得安心放心，吃飯擔場地特加強清潔消毒，台塑六輕5日也再派員消毒場地。

(中時 )