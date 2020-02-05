映興電子(3597)因3年前開始佈局泰國廠區，降低此次大陸新型冠狀病毒疫情對公司生產營運的衝擊，映興電子董事長賴柄源表示，電動代步車及移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長，且泰國廠於2年前開始投產，可望支援受大陸新冠型病毒疫情影響的昆山廠區，只要供應鏈恢復穩定供應，今年營運成長可期。

映興電子成立於民國75年，主要產品為連接器與連接線組，產品應用於工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業，目前客戶多為國內知名上市櫃公司，公司近幾年也積極開發防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，在電動代步車等佈局已逐漸見到成果，移動式太陽能智慧儲能系統亦因兼具環境監控及戶外照明等功能，獲得Google等國際大廠採用於廠區，以及戶外演唱會等，在美國銷售穩定成長。

映興電子原有昆山廠區及深圳分公司，3年前公司在泰國買下廠區，並於兩年前開始量產，降低公司營運受中美貿易戰衝擊，2019年前3季稅後盈餘為2438萬元，每股盈餘為0.8元；累計2019年合併營收為7.78億元，年減1.71%。

看好移動式太陽能智慧儲能系統前景，映興亦在美國設立子公司，增加服務據點，成為公司未來營運成長重要動能。

近期大陸新型冠狀病毒疫情延燒，大陸地區延後農曆年開工，導使大陸地區供應鏈全面停擺，賴柄源亦認為，此次的疫情對供應鏈的影響比中美貿易戰嚴重，不過賴柄源表示，公司將產品專注在四大產業，其中防水連接器已應用在電動代步車及電動自行車，移動式太陽能智慧儲能系統在加州市場佔有率相當高，加上公司有泰國及台灣廠區，透過整合調度現有昆山廠、泰國廠、台灣廠及美國等地子公司產能及業務，透過彈性製造，降低此次疫情對公司營運的衝擊。

賴柄源表示，在電動代步車及移動式太陽能智慧儲能系統需求穩定成長下，只要只要供應鏈恢復穩定供應，今年營運成長可期。

(時報資訊)