POS廠飛捷（6206）調整組織、客群及產品結構，致使2019年營收下滑，但毛利率逐步提升，展望今年，在專案接單能見度良好、配合產品組合優化，公司對今年營運恢復成長樂觀看待，目標營收、獲利齊繳雙位數成長，但匯率及零件供應將是最大干擾變數。

飛捷董事長林大成表示，公司去年針對內部組織、人才、產品、客群均進行調整，捨棄承接低毛利的入門POS產品，朝精緻服務、自助服務、高階產品及視覺辨識等4方向布局，透過改變產品結構及業務型態，雖然營收下滑，但毛利率已見明顯提升。

飛捷2019年自結合併營收53.3億元，年減18.86％，為近4年低點。去年前三季毛利率34.62％，較前年同期28.85％顯著提升，歸屬母公司稅後淨利5.78億元，年減12.97％，衰退幅度低於營收，法人預期全年每股盈餘可望與2017年5.06元相當。

展望今年營運，飛捷總經理徐嘉宏表示，在主力的歐洲及美國均有新專案醞釀中，首季接單狀況良好，訂單需求量優於去年同期，搭配產品結構優化，目標帶動全年營收及獲利均能繳出雙位數成長，但目前匯率及零組件供應為最大的不確定影響因素

林大成指出，英國子公司BOX去年營運偏弱、營收衰退達4成，但透過調整產品組合及精實管理後，獲利表現仍與前年相當。今年逐步找回目標客戶，且接獲專案訂單量不錯，百貨客戶湧現數千台需求，對子公司整體營運展望樂觀，認為雙位數成長可期。

不過，武漢肺炎疫情導致中國大陸延後復工，為已確定的未爆彈。飛捷總經理卓君弘表示，飛捷產品均在台灣生產，主要受到零組件供應影響。目前零組件供應至2月底無問題，但3月尚無法完全滿足所有訂單需求，現階段因尚未復工，還無法預期影響程度。

卓君弘指出，飛捷所需零組件較少，且兩岸均有供應商，預期可調整下單比重降低影響，標準品亦有些許備料，預期對毛利率影響不大。由於業務以專案接單為主，至多為出貨時程遞延、不會斷鏈掉單，零組件供應能否順利滿足訂單需求，為影響營運成長最大關鍵。

(時報資訊)