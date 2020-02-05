《日股》美股大漲、日圓回落，日經指數收漲1.02％ 15:232020/02/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股大漲及日圓回落提振投資人信心，惟武漢肺炎疫情持續延燒，使日股漲幅受抑，周三日經225指數收漲1.02%，為23,319.56點。東證一部指數收漲1.04%，為1701.83點，以漁林、保險和礦業類股漲幅領先。日圓最新報價109.45兌一美元，接近隔夜市場觸及的1周半低點，帶動出口股走高。 (時報資訊) #收漲 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 900年來頭一遭 世界罕見回文日02／02／2020 08:272020/02/03 國際 《日股》陸股重挫，日股早盤跌0.96％ 11:252020/02/03 財經 《日股》陸股重挫，日經指數收跌1.01％ 16:142020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 《日股》中美股市回神，日股早盤跌轉升 11:252020/02/04 財經 《日股》陸股回神，日經指數收漲0.49％ 15:572020/02/04 財經 恆生指數收漲319點 騰訊收漲3.4％ 16:502020/02/04 財經 《美股掃瞄》人行出手救市，美股大漲 08:352020/02/05 財經 美股收漲 台股早盤由紅翻黑 09:302020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 即時 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 疫情衝擊 國泰航空2.7萬員工休3周無薪假 - 即時 - 工商 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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