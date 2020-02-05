隔夜美股大漲及日圓回落提振投資人信心，惟武漢肺炎疫情持續延燒，使日股漲幅受抑，周三日經225指數收漲1.02%，為23,319.56點。東證一部指數收漲1.04%，為1701.83點，以漁林、保險和礦業類股漲幅領先。日圓最新報價109.45兌一美元，接近隔夜市場觸及的1周半低點，帶動出口股走高。

(時報資訊)