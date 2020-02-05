聯亞(3081)今(5)日舉辦法人說明會，法人圈關注武漢肺炎是否衝擊營運，財務長楊吉裕表示，「短期2~3個月沒有明顯的影響，尚無感覺武漢疫情對營運有影響」，另外，聯亞董事會今日也通過每股擬配發現金股利4元。

武漢肺炎疫情是否衝擊營運成為今日法說會一大焦點，楊吉裕表示，聯亞在武漢有1~2位客戶，其中一家頗具規模，該客戶儘管總部在武漢，武漢當地目前未開工，但客戶開工第一天就要求送到其他產區，也請聯亞不要把原本的產能移轉給其他產商，他強調，「客戶不會因為疫情就不做生意」，目前2~3個月沒有明顯的影響，現階段尚無感覺疫情對聯亞營運有影響。

以大陸5G建設來說，楊吉裕認為，目前首季其實影響還不明顯，已經叫貨的應該會做完，只是第二季、第三季建置速度是否會放慢，還要持續觀察。

另外，聯亞今日股東會也通過，每股擬配發現金股利4元。

(時報資訊)