台灣證券交易所今日召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過富邦證券「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」ETN標的指數資格認可。

特選大蘋果報酬指數去年由富邦證券在4月30日發行特選大蘋果報酬指數型投資證券ETN，反映相當熱烈，富邦證券再度委託台灣指數公司編製「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」，今天順利完成審查。證交所表示，根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」及「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」是由台灣指數公司所編製，兩指數追蹤「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現。「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」以蘋果公司(AAPL.US)最近期公布供應商名單內的證交所上市公司股票中，精選符合流動性條件及財務穩健度自由流通市值前十大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣大型蘋果供應鍊公司投資績效表現。

(時報資訊)