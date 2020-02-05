《韓股》看好陸出手救經濟，韓股收漲0.36％ 15:232020/02/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好中國將推出更多激勵措施緩解武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，以及受到隔夜美股大漲鼓舞，周三南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,165.63點，連漲第2日。 外資今日買超韓股4585億韓元，亦為韓股帶來提振。受特斯拉股價大漲帶動，其供應商三星SDI和LG化學分別收漲2%和0.7%。韓元跌0.34%，報1,191.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 《日股》陸股回神，日經指數收漲0.49％ 15:572020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 恆生指數收漲319點 騰訊收漲3.4％ 16:502020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股漲0.77％ 12:162020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。