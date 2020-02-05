投資人看好中國將推出更多激勵措施緩解武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊，以及受到隔夜美股大漲鼓舞，周三南韓KOSPI指數收漲0.36%，為2,165.63點，連漲第2日。

外資今日買超韓股4585億韓元，亦為韓股帶來提振。受特斯拉股價大漲帶動，其供應商三星SDI和LG化學分別收漲2%和0.7%。韓元跌0.34%，報1,191.5兌一美元。

(時報資訊)