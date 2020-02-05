陶傑發文。（圖／翻攝自陶傑 Channel臉書）

「鑽石公主號」近日傳出經日本衛生當局檢疫後，確診船上10人感染武漢肺炎，53歲女星黎芷珊過去是梁家輝、鄭伊健的舊愛，今(5日)港媒報導她與陶傑、張寶華曾搭過中標的這艘船，稍早她接受電訪表示，自己正在家裡自主隔離，目前身體狀況沒問題，25日回到香港後也沒上過街。

「鑽石公主號」上月20日於日本橫濱登船，行經鹿兒島，25日抵達香港，讓當地旅客回港，之後再到越南，31日在台灣基隆港停靠，本月4日回到橫濱。據《東網》報導，近日黎芷珊和陶傑曾搭上鑽石公主號，今爆同船出現10名確診案例，黎芷珊對此表示，自己25日回港後就一直關在家裡隔離，目前健康OK沒問題。

至於隔離是否會造成生活上的問題？黎芷珊回應物資都夠用、夠吃，也可以網路購物送到家裡，不用擔心。陶傑也在臉書報平安，說：「至今離登船十三日，離登岸香港八日，我和船上其他認識的朋友沒有一個有症狀或不適。我不擔心，但盡量少出外。多謝各位關心。」

(中時電子報)