防疫照顧假不支薪 北市公務員有異見 15:322020/02/05 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院人事行政總處今拍板公務員也可請14天的防疫照顧假，但只給假、不支薪，也不影響考績，北市府稍早證實已接獲中央來函，將依指示辦理；對此，北市公務員看法不一，持正面看法者認為若不影響考績，可以接受不支薪，反對者則認為，政府應帶頭支薪，才能鼓勵民間企業。 (中時 ) #支薪 #公務員 #北市 #影響 #考績 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》台北股匯殺，外資匯出款影響台股量能 09:432020/02/03 財經 A股開市重挫 醫藥口罩股逆勢起漲 10:192020/02/03 財經 武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減1成 10:252020/02/03 國際 《觀光股》苦吞3根跌停，美食-KY失守百元關卡 11:252020/02/03 財經 買電子書有風險 假評論會影響購買率 14:132020/02/03 國際 公務員防疫照顧假 北市盼中央明確規範 11:122020/02/04 生活 人事總處：公務員請防疫照顧假不影響考績 21:422020/02/04 政治 新北市自主管理4人失聯 警全力追查 08:252020/02/05 社會 確定了！公務員請防疫照顧假14天 給假不給薪 10:432020/02/05 政治 防疫假給假不給薪 邱顯智：政府帶頭恐影響勞工生計不妥 14:082020/02/05 政治 生活熱門新聞 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 全大陸淪疫區 陳時中：中港澳回台都要檢疫14天 - 生活 台商群組對話曝光 驚人內幕網氣炸 - 生活 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。