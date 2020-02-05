行政院人事行政總處今拍板公務員也可請14天的防疫照顧假，但只給假、不支薪，也不影響考績，北市府稍早證實已接獲中央來函，將依指示辦理；對此，北市公務員看法不一，持正面看法者認為若不影響考績，可以接受不支薪，反對者則認為，政府應帶頭支薪，才能鼓勵民間企業。

(中時 )