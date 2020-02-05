北部某醫院傳出口罩庫存不足，引發醫護人員、民眾擔憂。指揮中心表示，經調查發現，該醫院口罩庫存仍高於一個月安全儲備量，因防疫需求，過去半個月來消耗較快，衛生單位將定期撥補，不會發生口罩用完的情形。

指揮中心表示，醫護人員為醫用口罩第一優先使用對象，現階段將透過每日撥發徵用口罩，盡全力滿足第一線人員的需求。1月31日以來，指揮中心已撥發255萬片醫用口罩至地方政府衛生局，也已緊急進口200萬片醫用口罩，目前驗收中，將以最快速度一併納入撥發量提供醫療院所。

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(中時 )