南華早報報導，國泰航空首席執行官鄧健榮5日宣布，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，要求集團27,000名所有員工在未來幾個月內休三週的無薪假。這也是國泰4日宣布縮減九成往返大陸航班後的最新舉措。

香港經濟日報報導，國泰航空4日才公告，鑑於肺炎疫情爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，國泰航空及國泰港龍航空將逐步減少約90％往返中國大陸的航班，未來兩個月亦將視乎市場情況及其他因素大幅減少其他航班，此舉將令集團整體運力減少約三成。

鄧健榮4日就曾透露，為助集團度過未來數月難關，即將公布最新措施。市場當時預估國泰將會要求員工放一週的無薪假，未料國泰最終宣布的方案為三週。報導稱，鄧健榮坦言，「集團現在的情況非常嚴峻」。

國泰航空4日公布，往來廣州及重慶的航班將於2020年2月5日至3月28日期間暫停服務，將為受影響乘客提供協助。此外，國泰港龍航空也已取消於2020年2月2日至3月28日往返杭州、寧波、溫州、三亞及海口的航班，即時生效。

國泰指，減少航班純屬臨時措施，乃因應目前商業及營運的時機情況及對短期需求預測作出。顯示國泰財政穩健，儘管目前面對嚴峻的經營環境，仍能維持產品及服務質素。

(工商 )