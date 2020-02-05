大陸武漢肺炎衝擊全球股市，台股首當其衝，台股集中市場最低在2月3日跌至11,138點後收腳，目前呈現技術性反彈，法人表示，待疫情舒緩後相對有落後補漲機會，投資人應擇機介入金融股成分高且波動低的存股ETF，趁勢撿便宜還可領股息。

面對近期台股震盪幅度加大，法人指出，對於喜歡領現金股利，但又擔心股價下跌風險的投資人來說，此刻審慎布局低波動且股利佳的存股ETF是不錯選擇。以國泰股利精選30 ETF （00701）為例，市價約在21-24元區間震盪，其追蹤的低波動股利精選30指數過去10年年化平均報酬率約7.7％，對照該檔ETF 1月31日收盤價21.53元來看，若近期逢低布局，待盤勢止穩並於23元以上出場，即有將近7％左右的獲利空間。尤其該檔ETF就是以金融股為布局主力，鑒於金融業獲利創新高且2020年度獲利預估有機會再攀升，今年股息配發有望更樂觀。

根據金管會年初揭露2019年台灣金融業獲利狀況，整體金融業稅前盈餘6,341億元，創下歷史新高。

市場普遍認為，2020年金融股全年獲利有望上調至3,200億元，今年股息配發格外令人期待。尤其觀察武漢疫情爆發後，官股行庫在台股新春開盤(1/30-1/31)首周即逐步分批進場56.5億元，政府國安基金亦隨時進場護盤，預料金融股等大型權值股將率先受惠。

(工商 )