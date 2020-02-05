據教育部統計指出，目前私幼學童約有40萬人，但教育部先前指出，私幼已經開學，不受到延後開學影響，不能請防疫照顧假，教育部部長潘文忠今天卻指出，朝向讓私幼家長有選擇權，也就是不管私幼有沒有開學，家長都可以請防疫照顧假，國教署副署長許麗娟今天表示，私幼沒有延遲開學，但如果幼兒園自主停課，希望比照2月11日至2月24日請防疫照顧假，陳請指揮中心核定。

因應武漢肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發文給各單位指出「本中心決定全國高中職（含）以下學校延遲開學兩週，12歲以下學童之家長得請防疫照顧假」，說明中僅提及12歲以下學童家長、未提及公私幼差別，並指出，若有親自照顧學童需求，109年2月11日至2月24日期間，受雇家長其中1人得請防疫照顧假。

據統計，目前就讀幼兒園人數有53萬餘名學童，包括就讀公立幼兒園達15萬餘人、私立幼兒園達38萬餘人，而多數私立幼兒園已經開學，但近日也有部分私幼雖然已經開學，但想要仿效公幼停課。

有家長質疑，如果真的是為了防疫需求，為何只有公幼延後開學，私幼不用停課？安親班不用停班？難道這些地方就沒有感染風險嗎，也不應只限制公幼家長可以請防疫照顧假。

國教署副署長許麗娟表示，如果幼兒園自主停課的部分，希望比照2月11日至2月24日請防疫照顧假，陳請指揮中心核定。

(中時 )