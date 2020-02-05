武漢肺炎疫情持續延燒，繼杭州、鄭州之後，南京市政府4日深夜下令全面實施小區封閉式管理，由於台灣廠商在南京投資逾35億美元，包括台積電、彩晶等大廠，外界對於生產線是否能正常運作也產生疑慮。對此，台積電表示，南京廠並沒有停工，依然持續運作生產。

疫情持續擴散，南京市也在昨日深夜宣布封城，該市人口超過800萬人，也與杭州、鄭州以及臨沂並列為眾多台商駐在的大陸城市，根據經濟部投資審議委員會統計，台商在南京市投資案件總計576件，投資總金額達到35.81億美元。除了南京，台商在杭州投資案有495件、總資金達23.66億美元，在溫州投資案38件、總資金達1.31億美元，在鄭州投資案69件、總資金達18.5億美元。

至於台積電南京廠有沒有受到影響？台積電表示，南京廠沒有停工，依然持續運作生產。2015年，台積電決定到南京投資，該廠區以12奈米及16奈米製程為主，為大陸製程技術最先進的12吋晶圓廠，預估至2020年底前將擴產至月產2萬片12吋晶圓，占台積電總產能僅約1%~3%。

法人指出，南京封城對台積電營運影響相當有限，反而是全球經濟是否受疫情影響消費力道才是關鍵。

(中時電子報)