2020頭份蘆竹湳好采頭藝術季將在2月8日熱鬧登場，將由明華園子團「風神寶寶兒童劇團」演出火焰山一劇。〔謝明俊攝〕

2020頭份蘆竹湳好采頭藝術季將在2月8日熱鬧登場，林家祖厝成了重要裝置展覽區。〔謝明俊攝〕

由林光清所親手燒製的薄瓷蘿蔔燈。〔謝明俊攝〕

由林光清所親手燒製的巫毒樂器所組成的裝置藝術。〔謝明俊攝〕

2020頭份蘆竹湳好采頭藝術季將在2月8日熱鬧登場，主辦單位將準備上千條傳統蘿蔔燈。〔謝明俊攝〕

2020頭份蘆竹湳好采頭藝術季將在2月8日熱鬧登場，聚落內到處可見薄瓷蘿蔔燈。〔謝明俊攝〕

頭份市蘆竹㓓好采頭藝術祭。〔謝明俊攝〕

擁有北台灣最多傳統三合院建築的苗栗頭份市蘆竹湳聚落，連續第7年舉辦好采頭藝術季，以傳統的蘿蔔燈為活動傳承重心，加上當地舊有林家古厝等三合院建築群，結合在地企業所研發出來的薄瓷蘿蔔燈，以及攝影比賽、手作市集、工作坊等，串成傳統文化聚落活動，再加明華園子團「風神寶寶兒童劇團」所帶來的聲勢浩蕩的火焰山劇目，讓今年的藝術季更是熱鬧滾滾。

頭份蘆竹湳聚落緊鄰頭份工業區，區內保留許多傳統三合院建築，加上曲徑幽巷，僻靜環境，成了頭份市區內的世外桃源，多位出身當地的老住戶有意保留這難得的傳統聚落，在瓷林公司董事長林光清等人發起下，7年前開始舉辦「好采頭藝術季」，透過傳統元霄節蘿蔔燈，來傳承許多傳統文化活動。

今年的蘆竹好采頭藝術季是以鼠年和初心為主題，透過溫馨熱鬧的藝文活動及裝置展覽，來呈現傳統元宵節的熱鬧氣氛，除了在通天宮舉行的乞龜及遶境等傳統活動以外，還特別請來明華園子團「風神寶寶兒童劇團」在2月8日晚間7點，帶來的熱鬧好看的火焰山劇目，提供給小朋友們一個歡樂的元宵節。

今年的藝術季特別選定林家祖厝為裝置展覽的展區之一。知名的朱宗慶打擊樂團推出擊樂劇場「泥巴」，在全台巡演獲得廣大迴響，劇中所用的陶瓷樂器「巫毒」，就是由林光清以造橋的紅磚土燒製而成，所以選定林家祖厝旁展示出由巫毒所呈現的裝置藝術。另外，林光清也研發出超薄瓷的蘿蔔燈，利用林家老宅旁的老龍眼樹，來展示新穎的薄瓷蘿蔔燈，在夜間帶來另一種光影秀。

此外，在聚落的各各角落，由多位國內藝術家打造建構給合蘆竹湳意象的裝置藝術，讓來訪大小朋友能夠獲得處處驚喜，更重要的是，在2月8日元宵活動當天，主辦單位更準備了千條真菜頭，供民眾現場雕刻製成蘿蔔燈，讓大小朋友一起體驗傳統元宵的趣味。

(中時 )