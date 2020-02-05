新型冠狀病毒疫情升溫，為避免增加國內群聚感染風險，教育部日前宣布高中以下中小學的開學日從2／11延至2／25，並延後放暑假時間，但政策調整卻連帶影響到參加夏令營、遊學團的消費者，部分民眾反映業者不願退費。消費者文教基金會呼籲，針對因延課政策影響的夏令營與旅遊團，業者應立即處理退費或轉團等事宜，以保障消費者權益。

消基會表示，這2天共接獲15通的投訴來電，大多是詢問延課政策所影響的旅行團、夏令營、交通票券是否能夠進行退費。有民眾反映，他原定在7月初排定日本親子遊，現在卻因學校課程延後而致電長榮航空要求取消，卻遇到退費問題。

也有民眾是要取消7／4飛日本的行程，造成機票退費的3千元手續費以及旅行社規費的損失。甚至有人在去年為孩子預報今年的夏令營，但在延課政策確定後致電打算取消，卻遇到服務人員拖延處理的情形。

消基會呼籲，政府做出延課2週新規定後所產生夏令營、遊學團的退費糾紛，民航局、觀光局應正視相關退費爭議，及早做出符合消費者與業者利益的決策。

消基會說，目前離7月尚早，業者辦理夏令營或旅遊團隊並無實質損失，業者應配合政策，立即處理退費或簽轉梯次，以免引發消費爭議，同時也呼籲政府此後訂定新規定時，務必將配套措施一併釐清，以避免引發民怨。

消基會解釋，目前政府對大陸旅遊發布紅燈警示，因此相關旅遊的退費辦理上較無異議，但在非大陸的其他國家（含港、澳），由於目前尚未發布紅燈警示，因此民眾在要求業者退費時往往會碰壁，但事實上仍可依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定」第13條的規定來處理。

消基會提醒，民眾於旅遊活動開始前若解除契約，可攜帶旅行業提供的收據，繳交行政規費，並應賠償旅行業者適當的損失，依照現行法令，其賠償基準如下：

(一)旅遊開始前第41日以前解除契約者，賠償5％旅遊費用。

(二)旅遊開始前第31日至第40日以內解除契約者，賠償10％旅遊費用。

(三)旅遊開始前第21日至第30日以內解除契約者，賠償20％旅遊費用。

(四)旅遊開始前第2日至第20日以內解除契約者，賠償30％旅遊費用。

(五)旅遊開始前1日解除契約者，賠償50％旅遊費用。

(六)旅客於旅遊開始日或開始後解除契約或未通知不參加者，賠償100％旅遊費用。

(中時 )