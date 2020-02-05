6日要發售的口罩今已陸續送達各健保藥局。（呂妍庭攝）

口罩實名購買制明6日上路，嘉義縣18鄉鎮有120間健保特約藥局可以買到口罩，另偏遠大埔鄉是唯一沒有健保藥局的鄉鎮，將由衛生所代替配售，另番路、東石、六腳與阿里山鄉4只有一間特約藥局，也讓當地民眾擔心會買不到口罩。

本身在嘉義縣番路鄉經營藥局的嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝表示，明天要發售的口罩量已送達，今天已有許多民眾前來詢問，因限額大人200片，兒童50片，雖每人有限額，但7天後就能再買，應不至於買不到，且據他了解，健保卡過卡介面應該很簡易，可降低藥局的作業時間。

至於有健保藥局的鄉鎮，嘉縣衛生局代理局長趙紋華表示，會由衛生所負責配額販售，另番路等4鄉鎮雖然只有1間特約藥局，因仍有區域藥局能服務，並未加派衛生所支援，至於屆時民眾如因買口罩產生消費糾紛，可向消保官反應。

另外，衛生局也說，嘉義縣目前並無確診案例，截至2月5日通報15人，12人已排除，3人檢驗中，都在衛生局掌控下，一般健康民眾只要注意好個人衛生，勤洗手、避免出入公共場所，做好基本的防疫措施就可以了。

(中時 )