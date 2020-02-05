針對新型冠狀病毒疫情發展對A股的影響，富達國際基金經理人周文群表示，無論是從市場情緒還是基本面來看，A股市場的負面表現是不可避免的。然而新型冠狀病毒疫情後將使智慧製造等產業更受惠。

周文群說，由於大陸政府採取的多種措施為市場提供了支撐，特別是央行通過公開市場操作引導利率下調10個基點並開展1.2兆人民幣的國債逆回購操作，以及多項支持舉措以滿足中小企業的融資需求。預期後續還應該有更多措施出台。例如1.2兆人民幣的逆回購中，考慮到有1.18兆是屬於逆回購自然到期，因此資金淨投放量較為有限。

周文群進一步表示，受疫情影響，交通管控格外嚴格，在短期內將對GDP造成更大影響，因此受到影響時間將比非典（SARS）時期短。若GDP出現大幅下滑，央行應採取更多的預防措施以避免系統性風險的出現。此需要更為寬鬆的財政政策，如增加預算赤字、減稅等措施以幫助企業，特別是中小型企業度過難關。

周文群說，目前比較看好的板塊（類股）和策略中，短期來說，消費升級主題或會受挫，因為人們別無選擇。疫情爆發後，消費模式也出現了進一步改變，甚至有更多的轉為線上消費。但長期來說，當一切恢復常態後，消費升級的大趨勢是不會改變的。當前市場中仍有機會存在，例如所有與線上相關的板塊，雖然有些需要實物交付的行業或會面臨勞動力短缺，但線上遊戲、視頻平台、線上教育顯然成為了贏家。

中期來看，周文群認為，智慧製造、柔性製造和工業自動化也將受惠。這次疫情爆發後，能夠運用更多機械化設備以在短期內提高產能顯得尤為重要。考慮到此次的整體影響是短期的，因此可逢低承接一些超賣的優質公司股票。

(工商 )