機殼廠華孚（6235）今日公佈109年1月份自結合併營收為新台幣1.72億元，相較去年同期的2.74億元及最近一期的1.95億元分別減少37.19％及11.57％，主要係因適逢農曆春節假期工作天數減少所致。

(工商 )