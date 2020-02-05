華孚1月營收2.74億元 年減37.19％ 15:432020/02/05 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 機殼廠華孚（6235）今日公佈109年1月份自結合併營收為新台幣1.72億元，相較去年同期的2.74億元及最近一期的1.95億元分別減少37.19％及11.57％，主要係因適逢農曆春節假期工作天數減少所致。 (工商 ) #華孚 #月營收 #機殼 #公佈 #合併營收為新台幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 百度調高上季收入預測 股價盤後上揚 13:322020/02/01 財經 群益證券看本周指數區間11,300-11,800點 08:542020/02/03 財經 三星Galaxy Note10 Lite中華電信獨賣資費公佈 16:312020/02/03 科技 港去年第4季GDP預估跌2.9％ 全年跌1.2％ 17:052020/02/03 財經 牧德一月營收創歷年新高 15:312020/02/04 財經 宏捷科元月營收年增1.37倍 18:092020/02/04 財經 華固建設自結一月營收達3.92億元 21:162020/02/04 財經 晶睿元月營收月增14.12％ 22:132020/02/04 財經 疫情影響 群創1月營收延至14日公告 10:542020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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