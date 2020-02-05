武漢肺炎疫情日趨嚴重，財團法人生物技術開發中心（簡稱生技中心）將運用已建置之檢測技術及抗體基因庫，啟動檢驗試劑及治療性藥品之開發，期待能推出快篩診斷試劑，及治療性疫苗與抗體藥物，有效阻絕武漢肺炎蔓延。

生技中心近年來持續在發展抗體藥物多有斬獲，在病毒檢測及治療性疫苗與抗體藥物開發累積許多經驗，目前已研議啟動快篩診斷試劑與治療性藥品研發。

生技中心吳忠勳執行長表示，研發快篩檢驗試劑採取兩種方式並進，第一採用即時定量PCR(real-time PCR ; qPCR)快速檢測方式，藉由偵測患者是否有武漢肺炎病毒 RNA，來檢出受到感染的個體。

第二採用免疫血清（immunological）方法檢測患者體內因感染病毒後產生的抗體，判斷受檢者有無受到武漢肺炎病毒感染，透過以上快速有效的篩檢達到第一層全面性防堵病毒入侵。

在治療層面，生技中心也提出兩套完整打擊病毒方案。第一將研發治療性疫苗，結合疫苗佐劑與武漢肺炎病毒表面抗原，研發對抗武漢肺炎的專用疫苗，將疫苗施打後於人體產生抗體以消滅體內的病毒來達到治療效果。

第二、利用已建置的抗體基因庫（目前生技中心共有三大抗體基因庫，每一基因庫的數量均大於1010），希望搶在黃金時間研發對抗武漢肺炎的抗體藥物。

吳忠勳指出，生技中心將研發可辨識病毒及可辨識肺細胞之病毒受體，以開發出二種不同機轉之治療用抗體藥物。此外，針對近日國際對抗武漢疫情所採用的實驗性抗病毒小分子藥物，用以破壞病毒的RNA使其不再繁衍，藉由生技中心化學合成技術也同時評估與國內廠商合作研製此類抗病毒藥物的可行性。

(工商 )