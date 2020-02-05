高雄市長韓國瑜角逐總統失利，目前也正面臨罷免風波！此外，資深媒體人彭文正仍追著總統蔡英文的論文打。對此，自由作家洛杉基認為，大選後，蔡韓兩人被追殺，他感嘆表示，台灣政界真的「是非不分、真相不明」。

罷韓二階連署行動自1月29日展開，一個星期就突破10萬份。Wecare高雄稍早也在臉書表示，貼出一張照片，並提及有遠在美國的高雄人，花2000多塊台幣寄回一張連署書。該粉專提及，當這份海外連署書抵達時，總部的志工都叫好，拆件的手也滿滿的感動。

對此，洛杉基在臉書指出，韓國瑜被瘋狂追殺，不罷免成功絕不罷休，連口罩都拿來當「罷韓」祭品。蔡英文還坐視她的黨籍立委公開支持罷韓行動，毫不避諱。至於蔡英文，則被追求真相的彭文正及其他學者「追殺」，蔡陣營以逸待勞、以吿止謗，讓對手人老兵疲，自動繳械。國民黨完全使不上力，只能隔岸觀火。

他說一般認為，「罷韓」行動在蔡政府及民進黨的支持下，應該可以成功，讓高雄重回綠色鐵幕，蔡則笑看「論文門」纏鬥30年，未來四年絕對毫髮無傷。他對於台灣政界也道出「是非不分、真相不明」這8字，表達心中感嘆。

(中時電子報)